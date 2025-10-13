Merit Park Hotel’in gözde mekânı Fora Balık Restoran, yenilenen menüsü ve canlı müzik programıyla Akdeniz akşamlarını unutulmaz kılıyor. Uzun yıllardır Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Fora Balık Restoran, misafirlerine deniz manzarası, taptaze lezzetler ve canlı müzik eşliğinde keyifli akşamlar sunmaya devam ediyor.

Mavi ve beyazın hâkim olduğu huzurlu atmosferinde, Akdeniz ruhunu sofralara taşıyan mekân; zarif dekorasyonu, kaliteli servisi ve samimi ortamıyla fark yaratıyor. Denizin kıyısında, günbatımının kızıllığı ve deniz esintisinin eşlik ettiği bu özel atmosfer, misafirlere unutulmaz bir akşam deneyimi yaşatıyor.

Canlı Müzik Programı

Fora Balık’ta bu yıl müzik dolu akşamlar misafirleri bekliyor. Salı ve Perşembe akşamları, geleneksel fasıl müziği eşliğinde dost sohbetlerinin tadına varılırken, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları ise sevilen sanatçı Nejla Aykılıç, güçlü sesi ve samimi sahne performansıyla keyifli bir atmosfer oluşturuyor.

Yeni Lezzetlerle Zenginleşen Menü

Fora Balık Restoran’ın menüsü, Akdeniz mutfağının doğallığını ve tazeliğini yansıtan yeni tatlarla zenginleşti. Zeytinyağlı Enginar Kalbi, Deniz Börülcesi, Levrek Marin ve Bombay Fasulye mezeleri, sofralara zarif bir başlangıç sunarken; günlük olarak gelen Kalamar, Karides ve Barbun gibi deniz ürünleri doğallığın en güzel halini temsil ediyor. Menünün en çok ilgi gören yeni lezzetlerinden biri olan Levrek Lokum, özel pişirme tekniğiyle hazırlanarak kısa sürede misafirlerin favorisi haline geldi.

Akdeniz Esintisi, Müzik ve Lezzetle Buluşuyor

Zengin meze çeşitleri, nefis ara sıcaklar, taze deniz ürünleri ve özel tatlı alternatifleriyle haftanın her günü hizmet veren Fora Balık Restoran, misafirlerine sadece bir akşam yemeği değil; lezzet, müzik ve manzara dolu bir Akdeniz deneyimi sunuyor.