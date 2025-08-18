Lefke Belediyesi Sponsorluğunda CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 17 Ağustos Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlayan ve çok iyi skorların elde edildiği Lefke Open Golf Turnuvası’nda Engin Portakalcıoğlu 44 puan ile şampiyon oldu.

Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicapın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada John Eldridge yine 44 puan ( back nine score ) ile ikinci olurken, üçüncülüğü 38 Puan ile Gülay Garabli elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından takdim edildi.