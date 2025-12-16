Gazimağusa’da üç kadın girişimcinin ortak girişimiyle hayata geçirilen Adaçatı Restoran, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bilsen Kırca, Emine Ulak ve Lara Çam’ın ortaklığında açılan mekân, Gazimağusa halkına yeni bir lezzet ve buluşma noktası sunmayı hedefliyor.

Adaçatı Restoran’ın açılış törenine Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük şehri olduğunu vurgulayarak, kentin seracılık, tarihi eserler, turizm ve eğitim alanlarında ülkeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında kadın girişimciliğinin önemine dikkat

çekti.

Ataoğlu, üniversiteye yakın bir bölgede açılan bu tür işletmelerin kente ve ülke ekonomisine değer kattığını ifade ederek, kadın girişimcilerin sayısının artmasına yönelik projelerin ve devlet desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Ataoğlu ayrıca, Mağusa’daki restoran ve turizm işletmeleriyle yapılan görüşmelerde, yerli ve yabancı turistlerin ülke içinde kalmasının sağlanmasına yönelik politikaların önemine vurgu

yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve Adaçatı Restoran resmen açıldı. Davetliler, açılışın ardından mekânı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Adaçatı Restoran, modern yapısı, sıcak atmosferi ve kadın emeğine dayalı girişimci ruhuyla Gazimağusa’nın sosyal ve gastronomi hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.(MHA