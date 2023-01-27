Müzik ve dans bu festivalde

Riverside Garden Resort, 3 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında muhteşem bir dans festivaline ev sahipliği yapacak

Ülkemizin gözde oteli Riverside Garden Resort, muhteşem bir dans festivaline ev sahipliği yapacak.Cyprus Summit tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan dans festivali 3 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında Riverside Garden Resort’ta gerçekleşecek.Latin, modern ve hiphop dans alanlarda birçok şampiyonluğu bulunan Cyprus Summit’in organize ettiği bu etkinliğin ana sponsorluğunu ise La Nouba üstlendi.Cyrpus Summit Dance Festival’i İtalya, İspanya, Küba, Portekiz, Litvanya, Ukrayna, Rusya, Kosova, Makedonya, Polonya, Türkiye, Yunanistan, Güney ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 14 farklı ülkeden 40’a yakın sanatçı ve yüzlerce dans severin bir araya geleceği bir organizasyon olarak gerçekleştiriliyor.Cyprus Summit Dance Festival’in dans severlere yaptığı çağrı şu şekilde:“Bir ülkenin bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki temel taşlardan biri olan kültür ve sanat gerçeğinden hareketlerle, aydın, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkarak zamana uygun bir şekilde kendisini yenileyen bir toplum içerisinde sizleri de Uluslararası Kıbrıs Dans Festivali’ne destek olmaya çağırıyoruz.”