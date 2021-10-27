Lefkoşa’ya bir park daha

LTB, belediye evlerinin bulunduğu alanda yıllardır atıl durumda bulunan alanı parka çevirdi

Başkent Lefkoşa’da belediye evlerinin bulunduğu alanda uzun zamandır atıl durumda bulunan yeşil alan, LTB’nin öz kaynak yatırımı ile parka dönüştürüldü.Parka, 2010 yılında Lefkoşa’da trafik kazasında yitirdiğimiz Feride Yemenicioğlu’nun ismi verildi.Yemenicioğlu, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yolu yaya olarak geçmeye çalışırken, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti:LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın açılışını gerçekleştirdiği park 100 metrekare çocuk oyun parkı, 750 metre yürüyüş yolu, 2.400 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 65 metrekare açık hava spor alanı, spor aletleri, 90 metrekare kaldırım ve 16 araçlık otopark ile bölgeye hizmet verecek.Açılışa Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu, parka ismi verilen merhume Feride Yemenicioğlu’nun ailesi, Gülen Yüzler Anaokulu ve ÖZEV’den öğrenciler ve öğretmenler yanında LTB çalışanları ve bölge sakinleri katıldı. Etkinlikte fidan dikimi de gerçekleştirildi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada, çok uzun yıllardır bölgede atıl bulunan, 90’lı yıllardan sonra da Kaymaklı belediye evleri içinde kalan bu alanı yıl içinde söz verdikleri gibi park haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Belediye evlerinde kalanların en büyük sorunlarından biri hep beraber oturup sohbet edecekleri spor yapacakları yerin olmaması olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, “umarım bundan sonra burada sosyalleşebilmelerinin keyfini çıkarırız. Bölgelerde mahalle parklarının önemli olduğunu, sakinlerin yaşamına büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Yemenicioğlu’nu rahmetle anarken, burada oynayan çocukların onun gibi sanatçı olacaklarını umuyorum” dedi.Başkan Harmancı’nın ardından söz alan Yenişehir Bölgesi Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu ise 2010 yılında vefat eden Feride Yemencioğlu’nun adına bu parkı yapmak için büyük mücadeleler verdiklerini ancak olumsuzluklarla karşılaştıklarını vurguladı.Bıçkıcıoğlu, Başkan Harmancı’ya teşekkür ederken, “Kendisinden Allah razı olsun, bize önem verdi, dinledi ve parkın bitmesini sağladı. Parkın bitmiş olduğunu görmek büyük mutluluk” dedi.İleriş Yemenicioğlu: “Başkan Harmancı, Akıncı’nın belediye başkanlığından sonra da Lefkoşa’ya en çok yakışan belediye başkanıdır”Son olarak bir konuşma yapan Feride Yemenicioğlu’nun eşi İleriş Yemenicioğlu mahallenin dört dörtlük bir muhtara sahip olduğunu belirterek, Bıçkıcıoğlu’nun park için yıllarca mücadele eden bir kişi olduğunu belirtti.Yemencioğlu, Başkan Harmancı’ya da teşekkür ederken, kendisi için “Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığından sonra da Lefkoşa’ya en çok yakışan belediye başkanı” ifadesini kullandı.