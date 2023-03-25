Güzelyurt’tun uğrak mekanı: Barikat Ocakbaşı

Küp kebapı denilince akla ilk gelen yer olan Güzelyurt’un sevilen mekanı Barikat Ocakbaşı bölge halkına en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye devam ediyor.Haftanın 4 günü olan Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri enfes küp kebapları yanında Çarşamba ve Perşembe akşamları da canlı müzik eşliğinde konuklara en kaliteli hizmeti sunuyor.Özellikle genç çiftlerin uğrak mekanı olan Barikat Ocakbaşı’nın yemekleri ve lezzetli mezeleri yanında hafta içi eğlencesi de beğeniyle takip ediliyor.