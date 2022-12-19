Başkent Lefkoşa’nın sevilen ve tanınmış simalarında Hakan Aşık, 22 senedir her gün Surlariçi’nde mahkeme önünde tezgah açıp sulu muhallebi, salep ve çeşitli tatlılar satarak geçimini sağlıyor

Lefkoşa Sarayönü'nün sevilen isimlerinden ve adeta simgelerinden olan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Hakan Aşık…Aşık, 22 senedir sulu muhallebi, salep ve çeşitli tatlılar satarak geçimini sağlıyor.Her kesimden, her yaştan müşterisi var.Birçok siyasi ismin, yaptığı sulu muhallebiyi severek yediği ve uzak köylerden de Lefkoşa’ya gelenlerin muhallebi yemeden gitmedikleri adres, postane önündeki Hakan Aşık…Hakan Aşık Posta Dairesi’nin önünde sulu muhallebi ve tatlı çeşitleri satarak ağızları tatlandırıyor.Yoğun iş temposu içerisinde kısa bir nefes almak isteyenler Hakan Aşık’ın tatlılarıyla şekerleniyor.Esnafından işçisine, memurundan avukatına, milletvekilinden bakanına kadar pek çok ismi müşterileri arasına katan Aşık, iş sonrası ise ‘bağlama ve cura’ enstrümanı çalarak Türk Halk Müziği’yle demleniyor. Aşık, hem tatlıcılığı hem de müzisyenliğiyle Lefkoşa’nın sevilen simaları arasında yerini alıyor.Kıbrıs halkının yaşlısından gencine gelip büyük bir ilgiyle sulu muhallebisini yediği Sulu muhallebinin bize bir gelenek olarak kaldığını, işini büyük bir zevkle yapan ve işini çok seven biri olan Aşık, önceden market işlettiğini ve bir arkadaşının vesilesiyle bu işe başladığını ifade etti.“Benden sonra bu işi devredeceğim biri yok” diye konuşan Hakan Aşık, bu işe başlamasına vesile olan arkadaşının sayesinde bugünlere geldiğini dile getirdi.