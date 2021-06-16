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ARUCAD öğrenci ve akademisyenleri, Ciklos kavşağındaki duvarlarda desen çalışması yaptı

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Ciklos duvarları renklendi

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ARUCAD öğrenci ve akademisyenleri, Ciklos kavşağındaki duvarlarda desen çalışması yaptı
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrenci ve sanatçı akademisyenleri Girne-Lefkoşa yolunda Ciklos kavşağındaki duvarda desen çalışması yaptı.
Etkinlik “Ciklos Mural Art Project” kapsamında gerçekleştirildi. Proje kapsamında, üç hafta boyunca üniversite stüdyolarında yapılan atölye çalışmalarının ardından belirlenen desenler, Ciklos kavşağındaki duvara uygulandı.
Etkinliğe katılıp öğrencileriyle beraber duvar boyayan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Şehrimize renk katmak ve sanatı sokaklarda hissettirmek amacıyla öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan onay alarak Ciklos Mural Art Project’i hayata geçirdik” dedi.
 
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