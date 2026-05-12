İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, Yahudilerin Rumlar tarafından hedef alındığını belirterek “Bundan endişe duyuyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs’ta binlerce aile yaşadığını söyleyen Anolik, “Rum liderliğini tepkilere karşı önlem almaları konusunda” uyardı.

İsraillilerin Kıbrıs’ı ikinci vatan olarak seçtiğini söyleyen Anolik, “Yahudi halkını ve devletini hedef alan tepkilerin kabul edilemez olduğunu, yapılanların antisemitizmi körükleyeceğini” söyledi.

“Kıbrıs’taki İsrail topluluğu kapalı bir topluluk değildir” diyen Anolik, “Onlar, çocuklarını yerel okullara gönderen ebeveynler; Kıbrıslılara iş imkânı yaratan girişimciler ve adanın refahına derinden yatırım yapan komşulardır” ifadelerini kullandı.