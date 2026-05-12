Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rum Milletvekili, YouTuber Fidias Panayotu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son yıllarda gayrimenkul ve arazi geliştirme sektörlerinde yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını, İsraillilerin en önde gelen müşterilerden olduğunu belirtti.

Panayiotou, yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs'ın İsrail'in eline geçtiğine işaret etti ve şöyle devam etti: “İsrail (Kıbrıs'ı) bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor. Özellikle bu konuda hedefleri bu. Okullarını bile açıyorlar”

İsrail'in artan yatırımlarının GKRY'nin "sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme" riski taşıdığına dikkati çeken Panayotu, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." dedi.

Panayotu, yabancıların yoğun gayrimenkul alımlarının "belirli bölgelerde kapalı ikamet alanları" oluşturduğunu kaydetti.

Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan yatırımlara da değinen Fidias Panayotu, yabancıların ülkede mal sahibi olmasının "kontrolsüz ve hukuksuz" şekilde ilerlemesinin sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Panayotu, İsrailli şirketlerin çoğunlukla "kendilerini Kıbrıslı şirket gibi gösterdiğini" belirterek, GKRY hükümetinin İsrailli yatırımcılara kontrolsüz şekilde istedikleri gibi inşa izni vermesi halinde bu yatırımların artacağını söyledi.