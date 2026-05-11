Güney Kıbrıs'ın Larnaka kazasındaki Liopetri balık çiftliği yakınlarında yanmış bir araçta ceset bulunmasının ardından İngiliz Üsleri teyakkuza geçirildi . philenews'in verdiği bilgilere göre, İngiliz Üsleri Polisi (BB), sabah saat 9'da bir vatandaştan bölgede yanmış bir araç olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen B.B. Polis ekipleri , yanmış aracın içinde bir adamın cesedini buldu. İtfaiye ve B.B. Suç Araştırma Birimi ekipleri de olay yerine hızla intikal etti.

Olay yeri güvenlik kordonuyla çevrildi ve yangının nedenini belirlemek için kapsamlı incelemeler yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, ölüm nedenine ilişkin tüm olasılıklar açık kalıyor. İngiliz Üs Polisi öğlen 12'de yaptığı açıklamada, "Liopetri bölgesinde, balık çiftliğinin yakınlarında bir ceset ve yanan bir araç bulunduğunu" doğruladı.