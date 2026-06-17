DİSİ Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu önceki gün, Avrupalı liderlere Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi (ELK) Başkanı Manfred Weber’e gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalara Avrupa’nın verdiği desteğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğini yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun mektubunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde başlatılan inisiyatifin ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 5+1 formatında genişletilmiş toplantı yapılması için gösterdiği çabanın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, ELK’ten gelişme halinde olan sürece yönelik siyasi destek talebinde bulunurken, Kıbrıs sorunu için AB’den yeni bir özel temsilci atanmasına aracılık etmesi ve destek vermesini istedi.

Dimitriu, Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl mayıs ayında Johannes Hahn’ı bu görev için atadığını; ancak Hahn’ın, Avusturya Ulusal Bankası Genel Konseyi’ne başkan olarak atanması nedeniyle mart ayında görevinden istifa ettiğini anımsattı.

Habere göre Dimitriu, ELK’e ve Weber’e, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa ilke ve değerleri zemininde çözüm bulunmasına ve Türk tarafının iki devletli çözüm tezinin reddedilmesine verdikleri ezeli destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Gazete, Dimitriu’nun mektubunun Avrupa Halk Partisi’ndeki tüm liderlere dağıtıldığını yazdı.