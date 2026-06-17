Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmede, ‘iki devlete’ vurgu yapmasına cevap verdi.

"Hakan Fidan’ın açıklamalarını hafife almıyorum" diyen Hristodulidis "BM Genel Sekreteri’nin BM Şartı’nın çerçevesi dışına çıkan herhangi bir girişimde bulunmayacağını net bir şekilde ortaya koyduğunu" savundu.

Hristodulidis, şöyle konuştu:

"Kişisel elçiyle birçok mesajlaştım ve Fidan’la yapılan görüşmede neler geçtiği konusunda bilgilendirildim. Bunları kamuoyuyla paylaşmayacağım, nedenini anlıyorsunuz. Fidan’ın açıklamalarına gelince, çok net ve açık bir şey söylemek istiyorum. Bu, Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belirttiği, ardından Brüksel’de görüştüğümüzde ve AB kurumlarının başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde de ifade ettiği tutumdur. BM Genel Sekreteri, özellikle bugünlerde BM Şartı’nın, 1945’ten sonra kurulan sistemin ve uluslararası hukukun sorgulandığı bir dönemde BM Şartı’nın çerçevesi dışına çıkan herhangi bir girişimde bulunmamaktadır. Fidan’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaları küçümsemiyorum, hafife almıyorum. Bunların bir önemi var. Günün sonunda herkes kendi duruşu ve nihai sonuçla yargılanacak.”

Hristodulidis, BM’nin inisiyatifinin uluslararası hukuk ve BM kararları temelinde belirli bir yönde hareket ettiğini sözlerine ekledi.