Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu ve Başbakanlık iş birliğiyle Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanmasının 50. yılı anısına resepsiyon düzenlendi. Lefkoşa Concorde Hotel’de gerçekleşen resepsiyonda 1975 yılında forma giyen Trabzonspor ile Kıbrıs Karması futbolcularının yanı sıra siyaset ve spordan birçok isim katıldı.

TATAR: “HAYRAN OLDUĞUM İSİMLERLE BİR ARADA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resepsiyonda yaptığı konuşmada, Trabzon’dan gelen misafirleri ağırlamanın gururunu yaşadığını belirterek, o dönem hayran olduğu Kıbrıs ve Türkiye’den futbolcularla 50 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Trabzonspor’un Kıbrıs Barış Kupasını kazanmasının ardından Türkiye’de şampiyon olmaya başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon halkına selamlarını ve sevgilerini iletti.

“KIBRISLI TÜRK GENÇLERİ TÜRKİYE TAKIMLARINDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Mehmetçik’in adaya ayak basmasıyla Kıbrıs’ta 50 yıldan beridir barış, huzur ve güven bulunduğunu belirterek, yakın coğrafyadaki Gazze’de, Ortadoğu’da ve dünyanın birçok yerinde çatışmalar ve savaşlar yaşandığını vurguladı. Kıbrıs Türkü’ne spor ambargosu uygulandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın büyük bir haksızlık yaptığını ancak bu haksızlık nedeniyle Kıbrıs Türkü’nü tehlikeye sürükleyecek bir antlaşmaya karşı olduklarını kaydetti. “Kıbrıs Türkü’nün varlığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Askeri’nin Kıbrıs’taki varlığına bağlıdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, milli davada aldatmacalara karşı taviz verilmesine, Türk askerinin adadan çekilmesine ve Türkiye’nin tarihten gelen haklarının elinden alınmasıyla garantörlüğünün sona erdirilmesine asla müsaade edilemeyeceğine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençlerini Türkiye takımlarında görmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki yetkililere yetenekli sporculara fırsat verilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, fırsat verilmesi durumunda Kıbrıs Türk gençlerinin Türkiye’de başarılı olacağına dair inanç belirterek, maça giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Samsunspor futbolcusu Kıbrıslı Türk Mete Adanır’ı rahmetle andı.

SERTOĞLU: “TRABZONSPOR BAŞKALARI GİBİ KORKMADI”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise yaptığı konuşmada, 2019 yılında 1975 döneminin Kıbrıs Türk karmasındaki isimlerle Trabzonspor'un daveti üzerine Trabzon'a gittiklerini ve Barış Kupası ile ilgili ilişkilerin orada filizlendiğini ifade ederek, "Kupanın 50.yılında da yine burada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi. Trabzonspor'un özellikle KTFF ile yakın ilişkide olduğunu ve gerek Trabzon'da gerekse de farklı yerlerde Trabzonspor'un düzenlediği organizasyonlara sürekli davet edildiklerini kaydeden Sertoğlu, "Trabzonspor başkaları gibi korkmadı ve bizim çocuklarımıza değer verdi. 2013 yılında U15 kategorisinde İzmir'de farklı bir organizasyona giden çocuklarımızın, 'sizin ülkeniz tanınmıyor, sahaya çıkamazsınız' diyerek uçağa bindirilip bu adaya geldiği yılları da biliyoruz. Trabzonspor bunu aşarak sürekli bizleri organizasyonlarında misafir ediyor ve çok da güzel ağırlıyor." dedi.

“TRABZONSPOR EFSANESİNİN DOĞDUĞU YER KIBRIS’TIR”

2019 yılında Trabzon'a düzenledikleri gezide aralarında olmayan tek ismin Özcan Özcanhan olduğunu ifade eden Sertoğlu, konuşmasının bir bölümünde kısa bir video klip yayınlatarak Trabzon'da Özcan Özcanhan'ın herkesi gözyaşlarına boğan unutulmaz konuşmasından bir kesit paylaştı ve Özcanhan'ı rahmetle andığını belirtti. Sertoğlu konuşmasında Trabzonspor ve Trabzon halkına teşekkürlerini sunarken Kıbrıs Barış Kupası'nın hem Trabzonspor için hem de Kıbrıslı Türkler için önemini vurguladı. Sertoğlu, "Bu salondaki herkes eminim beni onaylayacaktır. Trabzonspor efsanesinin doğduğu yer Kıbrıs'tır. 1975'teki turnuvada 1. Lig takımı olarak yer alan Trabzonspor o dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir özgüven kazandı ve akabinde Türkiye'de arka arkaya şampiyonluklar yaşadı." dedi.

Konuşmaların ardından Trabzonspor ve Kıbrıs Türk Karması’nın yıldız isimlerine, Kıbrıs Barış Kupası’nın 50. yıl dönümüne özel plaketler ve KKTC milli takım formaları takdim edildi. Özel resepsiyonda Çiğdem Emirzade Duvarcı organizasyonun sunuculuğunu üstlendi.