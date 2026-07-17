Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde, dönemin Türkiye Cumhuriyeti (TC) Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan için anma töreni düzenledi.

Ecevit’in Göçmenköy’deki anıtı önünde düzenlenen törene, bazı milletvekili, muharip dernek, şehit aileleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından konuşmalar yapıldı. Şair ve şehit kızı Şirin Zaferyıldızı ise törende, Bülent Ecevit’e ait şiiri okudu.

-Benan: “Görevimiz vatana sahip çıkmaktır”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Benan, Bülent Ecevit’in, Türk siyasi tarihine ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine damga vurmuş büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Benan, Kıbrıs Türk halkının, 1955 yılında EOKA terör örgütünün başlattığı saldırılar ve 21 Aralık 1963’te tarihe Kanlı Noel olarak geçen olaylarla büyük acılar yaşadığını, kurucu ortağı olduğu devletten dışlanarak, yıllarca baskı, zulüm ve yokluk içinde var olma mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Bu karanlık dönemin sona ermesinde, dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit’in liderliği ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın desteği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük haklarını kullanma iradesinin belirleyici olduğunu kaydeden Benan, bu irade doğrultusunda 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bülent Ecevit’in, “Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” sözünü hatırlatan Benan, bu sözün, harekatın amacını ve taşıdığı insani sorumluluğu en açık şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yalnızca askeri bir başarı değil, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, özgürlüğünün ve geleceğinin teminatı olduğunun altını çizen Benan, “Bu başarı, Mehmetçiğimizin kahramanlığı, Mücahitlerimizin fedakarlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı siyasi iradesiyle mümkün olmuştur” dedi.

Benan, “Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına ve uğruna büyük bedeller ödenen bu vatana sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe güvenle yürümektir” diye konuştu.

-Töre: “KKTC yoluna devam ediyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre de, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın, dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan’ın kararlı duruşu sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Garanti ve İttifak Anlaşmalarının 1959-1960’ta imzalandığını, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu hatırlatan Töre, “Üç yıl sürmeden bizi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırdılar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiler” dedi.

Töre, 1963’te yaşanan Kanlı Noel olaylarına da değindi. 1964’te ise öğrenciler ve bir kısım sivil insanın Erenköy’e çıktığını ifade eden Töre, “Türk jetleri o gün de geldiler ve Erenköy düşmedi, dört köy Rumların eline geçti ama Erenköy’de de bir destan yazıldı” diye konuştu. Töre konuşmasında, 1967’de Geçitkale ve Boğaziçi köylerine yapılan saldırıları da hatırlattı.

15 Temmuz 1974’te darbeyle Makarios’un devrildiğini, 20 Temmuz sabahı şafak vakti Türk ordusunun Kıbrıs’a geldiğini dile getiren Töre, “Geldiler ve artık geri gitmeyecekler… Ay yıldızlı bayraklar gönderde dalgalanıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam ediyor” dedi.