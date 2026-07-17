KKTC’de yılın ikinci asgari ücreti belirlendi. Yeni asgari ücret, son 6 aylık hayat pahalılığı oranı da dikkate alınarak, yüzde 16,95 artışla; brüt 70 bin 893 TL, net 61 bin 677 TL olarak açıklandı.

Rakam, işçi ve devlet kanadının oylarıyla oy çokluğuyla geçti.

İstatistik Kurumu, son 6 aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 16,95 olarak açıklamıştı.

KKTC’de asgari ücret ocak ayından bu yana brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak uygulanıyordu.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret şöyle:

-Saatlik: 408,99 TL

-Günlük: 3 bin 271 TL

-Haftalık: 16 bin 360 TL

-Aylık brüt: 70 bin 893 TL

-Aylık net: 61 bin 677 TL

HASİPOĞLU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrasında açıklama yaptı. İşveren tarafı ise oy çokluğuyla alınan kararın ardından herhangi bir açıklama yapmadan Bakanlık binasından ayrıldı.

Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin işçi ve hükümet kanadının oyları ile oy çokluğu alınarak belirlendiğini söyledi.

Hasipoğlu yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin saatlik 408,99; günlük 3 bin 271,98; haftalık 16 bin 360 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Hasipoğlu, söz konusu rakamın hükümet tarafı, devlet tarafı ve işçi sendikasının oylarıyla oy çokluğuyla belirlendiğini, işveren tarafının ise rakama itirazı olduğunu dile getirdi.

Artışın Hayat Pahalılığı (HP); yani yüzde 16.95 oranında yapıldığına dikkat çeken Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de dün özellikle işveren tarafına ciddi anlamda teşvikler verileceğini açıkladığını kaydetti.

Hasipoğlu, hükümetin politikasının işçiyi, emekçiyi enflasyon karşısında ezdirmemek olduğunu vurgulayarak, daha önceki dönemde de oluşan farkı verdiklerini söyledi.

Kamu çalışanı ile asgari ücretli arasında herhangi bir fark görmediklerini kaydeden Hasipoğlu, yüzde 16.95 olarak verilen HP’yi emekçiye de uyguladıklarını belirtti.

Hasipoğlu, üretimin devam etmesinin de önemli olduğunu belirterek, “Belki de KKTC çalışma hayatında hiç olmadığı kadar teşvikleri bugün Başbakan açıkladı.” dedi.

“Çalışma Bakanlığı olarak çalışan kadınların sigorta primlerinin yüzde 100’ünü, erkeklerin ise yüzde 80’ini karşılıyoruz” açıklamasında bulunan Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının istihdamını teşvik anlamında çalışma hayatına ilk kez girecek 16-35 yaş arasındaki vatandaşların maaşlarının 35 bin TL’lik kısmını devlet olarak üstleneceklerini söyledi.

Hasipoğlu, her zaman verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayarak, yaptıkları ödemelerin de bunu gösterdiğini kaydetti.