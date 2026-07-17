Türkiye’deki Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet Meclisi'ne "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" adının yasal düzenleme ile "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek çeşitli konular yanında Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı, niteliği itibarıyla, emperyalizmin Doğu Akdeniz'deki planlarına indirilmiş en büyük tokatlardan biri olarak niteleyen Aksakal, Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüm dışında hiçbir formülün masada olamayacağını vurguladı.

Kıbrıs davasını sadece bir dış politika meselesi olarak görmediklerini belirten Aksakal, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için tüm diplomatik imkanların seferber edilmesi gerektiğini anlattı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne öneride bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerinden sonra gerçekleşecek ilk toplantılarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olan devletin adını, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirecekleri bir yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kararlaştırmalıdırlar. Ayrıca, önümüzdeki toplantısını Türkiye'de yapacak Türk Devletleri Topluluğunun, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci konumundan çıkarılarak, topluluğun asil üyeliğine kabul edilmesini de istiyor ve öneriyoruz. Bu asil üyelik, toplantıya katılan tüm Türk devletlerinin ortak önerisi ile olmalıdır ki Türk dünyasının birlik ve beraberliğini bütün dünya duysun, öğrensin, Türk'ün şanlı tarihine yeni bir sayfa eklensin ve devamında Türk dünyasında yer alan tüm kardeş ülkeler, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Birleşmiş Milletler'de tanıyarak, büyükelçilerini göndermelidirler."