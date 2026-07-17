Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz'un milletin ve milli iradenin zaferi olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman güvenlik güçlerimizin üstün mücadelesiyle hain bir darbe girişimini püskürtmüş ve ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir." dedi.

Başçeri, Türk milletinin daima şehitleri ile yaşadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti olarak, bu coğrafyada da Anadolu’da da şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan bir milletiz. Ölümü görüp, ölüme yürüyenlerin evlatlarıyız. Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi millet ve demokrasi için aydınlık bir sabaha kavuşturan, yurdu yaşatmak için can veren, canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödemek mümkün değildir."

FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Başçeri, örgütün son 2 yıldan beri kendini başkalarına kullandırma işlevini yitirdiğini söyledi.

Başçeri, terör örgütü ile gelecekte de mücadelenin hız kesmeyeceğini vurgulayarak, "Örgütün yurt dışındaki yapılanmasında çözülme süreci son 2 yılda hızlanmıştır. Buna rağmen hala bu örgüte örtülü destek veren ve örgüt mensuplarını barındıran ülkeler bulunmaktadır. Uluslararası toplumdan beklentimiz, Türkiye’nin haklı mücadelesine destek vermeleridir." diye konuştu.

Program, TRT tarafından hazırlanan 15 Temmuz'a özel belgeselin gösterimiyle son buldu.