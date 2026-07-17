Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Lefkoşa'daki Selimiye Meydanı'nda önceki akşam Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen programda, Büyükelçilik İletişim Müşavirliğince Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, sergiyi birlikte gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasına, 15 Temmuz'da şehit düşenlere rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz 2016'nın Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının simgesi olduğuna dikkati çeken Erhürman, "15 Temmuz, Türk milletinin karanlığa, karanlık teröre yenilmeyeceğini, bunlara karşı gerekirse canı pahasına mücadele vermekten asla kaçınmayacağını en açık şekilde ilan ettiği gündür." dedi.

Erhürman, Türkiye'nin geçmişte darbelerle anılan bir ülke görüntüsünde olduğunu, FETÖ'nün darbe girişimi ile ülkeyi tekrar bu görüntüye sürüklemek istediğini kaydederek, 15 Temmuz'da ortaya çıkan direniş ruhunun bu anlayışı yıktığını belirtti.

Bir ülkede cumhuriyetin ve demokrasinin yaşayıp yaşamayacağını, halkın iradesine sahip çıkma kararlılığının belirlediğini söyleyen Erhürman, "15 Temmuz, halk iradesinin canı pahasına tescil edildiği gündür. 15 Temmuz'da Türk milleti, cumhuriyet ve demokrasi konusundaki kararlılığını canı pahasına göstermiştir." ifadesini kullandı.

Programda konuşan Meclis Başkanı Öztürkler, 15 Temmuz'un demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa sahip çıkışın simgesi olduğunu belirterek, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

Selimiye Meydanı'nda toplanan kalabalığın taşıdığı birlik ve beraberlik ruhunun, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin dört bir yanında meydanları dolduran milyonların kararlılığını yansıttığını ifade eden Öztürkler, o gece Türk milletinin tanklara, silahlara ve tehditlere boyun eğmeyerek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türk milletinin güçlü iradesinin darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını vurgulayan Öztürkler, 15 Temmuz gecesi yazılan destanın yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türk milletinin ortak gururu olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andığını ifade eden Öztürkler, gazilere şükranlarını sundu. Öztürkler ayrıca, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmetle, mücahitleri ve gazileri ise minnetle andığını belirterek, birlik ve kardeşlik mesajı verdi .

ÜSTEL: "15 TEMMUZ'DA İHANET KAYBETTİ, MİLLET KAZANDI, TÜRKİYE KAZANDI"

Başbakan Üstel de 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin yazdığı destanın gururunu, ilk günkü gibi hafızalarında yaşattıklarını belirterek, inançlı, cesaretli ve vatanını seven bir milletin o gece uçak, tank ve silaha sahip darbecilere karşı durduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türkiye'nin birliğini hedef alan darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet tarafından bertaraf edildiğine dikkati çeken Üstel, "15 Temmuz'da ihanet kaybetti, millet kazandı, Türkiye kazandı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Üstel, Kıbrıs'ta da Ada'yı Yunanistan'a bağlamak isteyenlerin 15 Temmuz 1974'te askeri darbe yaptıklarını hatırlatarak, Kıbrıslı Türklerin hafızalarında 15 Temmuz'un 2 kez kötü şekilde yer ettiğini vurguladı.