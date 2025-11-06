Altı hafta sürecek eğitim 12 Aralık'ta sona erecek. 130 KIB-TEK personelinin katılacağı eğitimler, TEDAŞ'ta görev yapan uzman eğitmenler tarafından yürütülecek.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, eğitim programı kapsamında, KIB-TEK'te görev yapan mühendis ve teknisyenler elektrik sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında hem teorik hem de uygulamalı saha eğitimi alacak.

Eğitim programında, "Temel Elektrik, Transformatörler, Kesiciler, Drop Fuse Sigortalar, Recloserlar, Topraklamalar ve İş Güvenliği, Havai Hatlar ve Yer Altı Kabloları ile Yüksekte Çalışma Eğitimi" başlıkları yer alıyor. Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifika verilecek.