Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Teknecik Elektrik Santrali’ndeki ot temizliğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kurum bünyesinde yürütülen ot temizliği çalışmalarının ihale yoluyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığı belirtildi.

-“Temizlik, 29 Temmuz'dan bu yana devam ediyor”

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki ot temizliğinin 29 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 20 kişilik ekiple aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, kurumun sorumluluğundaki bölgelerde de temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Teknecik Santrali şalt sahası ve çevresi geniş bir alana sahip olduğundan, temizlik çalışmalarının tek günde tamamlanması mümkün değildir. Çalışmalar devam ederken çekilen fotoğraflar üzerinden sanki bakım ve temizlik yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturulması gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, devam eden çalışmaların bütüncül şekilde değerlendirilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, süreç tamamlanmadan ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı yinelendi.