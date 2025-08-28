Mesarya bölgesinde uzun süredir yaşanan içme suyu sıkıntılarına çözüm olacak önemli bir altyapı projesi başlatılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un öncülüğünde yürütülecek çalışma, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Su Dairesi personeli ve Mesarya Belediyesi personelinin iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Akdoğan’dan Vadili’ye Takviye Su

Proje kapsamında Akdoğan Ana Deposu’ndan Vadili Ana Deposu’na takviye su sağlanacak. Bunun için 8 kilometre uzunluğunda ve 160 milimetre çapında HDPE borular döşenecek. İhtiyaç duyulan borular belediyeye teslim edilirken, döşeme çalışmalarının kısa sürede başlaması planlanıyor.

Bakan Çavuş: “Amacımız sürdürülebilir su”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, projenin bölge halkı için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız vatandaşımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir su ulaştırmaktır. Bu doğrultuda belediyelerimizle iş birliğine her zaman açığız.”

Başkan Latif: “Su arzında rahatlama olacak”

Mesarya Belediyesi Başkanı Ahmet Latif ise, altyapı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan su sıkıntılarının büyük ölçüde giderileceğini, projenin tamamlanması ile vatandaşların daha sağlıklı, düzenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağını vurguladı.