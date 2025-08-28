Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Alayköy’deki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak ve buna kimse engel olamayacak” ifadelerini kullandı. Etkinliğe Genel Sekreter Erkut Şahali ve birçok milletvekili de katıldı. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da geceye katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Erhürman: Bunları söylemek tarih ve Kıbrıs sorunu bilmemektir

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çocuklarımız için, torunlarımız için bir yola çıktık. Sadece CTP’liler değil, bu ülkeye gönül veren, seven herkesle yola çıktık. Siyasi görüş farklarını, partileri bir kenara bırakarak bu ülke için, bu halk için hep birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi. Beş yıl önce bu ülkenin tarihinde kötü bir parantez açıldığının altını çizen Erhürman, “O parantezin içinde diplomasi yok, özgürlük yok, diyalog yok, adalet yok, hak yok, hukuk yok, anayasa yok. Yoklar parantezini, beş yıldan çok daha fazlasını kaybettiren bu parantezi artık kapatma zamanıdır. Bu parantezin kapanacağını, Alayköy bu akşam gösterdi” diye konuştu. Bu dönemden önce dört cumhurbaşkanı görev yaptığını anımsatan Erhürman, dört cumhurbaşkanlığı döneminde de müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Dört dönemde de her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde söz konusu müzakerelerin yürütüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Sayın Tatar birçok yerde, “İki eşit kurucu devlete dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı çözüm Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürür” diyor. Dört cumhurbaşkanı ve onların istişare ettiği Türkiye Cumhuriyeti, federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşüreceğini hiç mi fark etmedi? Crans Montana’da işin sonuna kadar gelinmişti. Ne dört Cumhurbaşkanı bunu anlamış, ne de o dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler anlamış! Bunları söylemek tarih bilmemektir, Kıbrıs sorununu bilmemektir” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak”

19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına vurgu yapan Erhürman, “Beş koca yıl boş geçti. Kapsamlı çözüm müzakeresi yoktu ama GYÖ’lerle ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Diğer cumhurbaşkanları döneminde bu memlekette en azından geçiş noktaları açıldı. Dünyayla buluşmak konusunda yapılan hamle dahi, diplomasi bilmemek yüzünden terse döndü” diye konuştu. “Propaganda oyunlarına karnımız tok” ifadelerini kullanan Erhürman, Bir Kıbrıslı Rum çocuğu hangi haklara sahipse, Kıbrıs Türk çocuklarının da aynı haklara sahip olacağını vurguladı. Kıbrıs Türk gençlerinin hakları söke söke alınacağına işaret eden Erhürman, “Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi çok da güzel yöneteceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Keşke beş yılda yerimizde saysaydık. Biz beş yılda en az on yıl kaybettik. Çocuklarımızın beş yılını daha çaldırtmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Sarayönü’nde bir açık hava hapishanesi kurdular; hepimizi içine tıkacaklarını zannediyorlar. O telleri çatır çatır yırtacağız ve Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşacak. Kimse buna engel olamayacak” diye konuştu.

Harmancı: Durmadan çalışacağız, Tufan Erhürman’ı hep beraber Cumhurbaşkanı yapacağız

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Halk için ortaklaşmayı, geleceğimiz için bir arada durmayı başarabilenler… Hepiniz hoş geldiniz” dedi. “Zannettiler ki biz partilerimizi ülkemizden daha çok severiz. Zannettiler ki bireysel olarak bir şey başarmayı, toplumsal olarak bir şey başarmanın önüne koyarız. Bizim ortaklaşmamız da, bir arada durmamız da Kıbrıslı Türklerin bu adada kökleşebilmesi, bu düzenden kurtulabilmesi, hak için hukuk için aydınlık bir gelecek içindir” diyen Harmancı, pazarlıkla bir araya gelmiş ne partileriz ne de bireyler olduklarına dikkat çekti. Mehmet Harmancı, “Biz, bu ülke için bir araya gelmeyi başarmış, bunu da Sayın Erhürman’ın isminde birleştirmeyi başarabilenleriz. Kıbrıs Türkünün bir beş yıl daha masadan kaçacak bir lidere ihtiyacı yoktur. Bir beş yıl daha kapılarda insanımız zulüm çekerken oturduğu yerden kıpırdamayanlara ihtiyacımız yoktur. Kıbrıs Türkünün, son beş yılda demokrasi ve anayasamız çiğnenirken sus pus oturan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı yoktur” diye konuştu. “Bizim ihtiyacımız; hukuk ve diplomasi bilen, uluslararası alanda haklı tezlerimizi masada savunabilen Tufan Erhürman’dır. Onun etrafında birleşeceğiz” diyen Harmancı, insanların mevcut düzenden bir an önce kurtulmak istediğine vurgu yaptı. Bu seçimin birinci turda biteceğine inandıklarını kaydeden Harmancı, “Durmadan çalışacağız. 19’unun gecesinde hep birlikte; UBP’liler de, DP’liler de, YDP’liler de bizimle aynı meydanda sevinecek. Hep beraber Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

Barçın: Ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için yoldayız

Etkinlikte konuşan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, “Ortak sözümüzü söylüyoruz. Yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacağız. Biliyoruz ki bu memlekete adalet, eşitlik, demokrasi ve refah ancak ama ancak halkın iradesiyle, halkın gücüyle gelecektir” dedi. Ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için Tufan Erhürman ile birlikte yola çıktıklarını dile getiren Barçın, “Samimiyetiyle dürüstlüğüyle halkın güvenini kazanan Tufan Erhürman’ı sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı, Erhürman’la yeniden halkın söz sahibi olduğu bir yer olacak. Halkın umudunu büyütmek adına mücadeleyi ortaklaştıran Mehmet Harmancı da burada. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte liderimizle gurur duyacağız” dedi.