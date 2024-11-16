Lefkoşa'da meydana gelen Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan 22 yaşındaki Mohamad Aljouma ve Mahmoud Aljouma "I.Derece Askeri yasak bölgeyi ihlal ve Gizlice girme " suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 12.11.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da ülkelerine gitmek istedikleri gerekçesiyle LPM Adli Şube'ye gelen zanlıların yapılan soruşturmada 10.11.2024 tarihinde KKTC'ye, GKRY'den Lefkoşa'da tespit edilemeyen bir yerden geçmek sureti ile 1. Derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların vermiş oldukları sözlü beyanlarında ülkelerine gitmek istedikleri için bu suçu işledikleri söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların tahkikata etki edebileceği kısmı tamamlandığını, ve KKTC'de herhangi bir yasal bağları olmadığını, serbest kalmaları durumunda yargılanmadan kaçmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Polis, zanlıların davaları görüşülünceye değin bir ayı geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Tutku Candaş zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.