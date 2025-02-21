Juventus'un 2023 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Öte yandan Torino devi, milli futbolcunun da yer aldığı gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde bazı önemli isimleri elden çıkaracak. Bu futbolculardan biri de Kenan Yıldız.

Haberde Chelsea'nin geçen yaz Kenan Yıldız için 60 milyon euro teklif ettiği ancak Juventus'un bunu reddettiği hatırlatıldı. Öte yandan İtalyan devinin, milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedelinden de bahsedildi.

Buna göre Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması halinde Kenan Yıldız'ı 80-90 milyon euro bonservis bedeliyle göndermeyi planlıyor.

An itibarıyla söz konusu alanda Zinedine Zidane 77.5 milyon euro ile ikinci, Paul Pogba 105 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor.