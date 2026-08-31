Arjantinli yıldız futbolcu, milli takım kariyerine son verdiğini duyurdu.

Lionel Messi, açıklamasında, "2026 Dünya Kupası finalinden bu yana geçen bunca zamandan ve uzun düşünmelerden sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Messi, "Unutulmaz anılar ile veda ediyorum. Size ve takım arkadaşlarıma rüya gibi anlar yaşatmış olmanın verdiği huzur ve gururla ayrılıyorum. Bunu hepinizle birlikte yaşamak inanılmazdı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya teşekkür ederim. Haydi Arjantin! Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden sonra, daha da eminim." sözlerine yer verdi.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takım kariyerini 207 maçta attığı 125 gol ile tamamladı.

Messi'nin babası Jorge Messi, 8 Ağustos'ta 68 yaşında vefat etmişti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2005 yılında Arjantin formasını ilk kez sırtına geçiren Messi, 2021'e kadar ülkesine beklenen başarıyı getiremedi. 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa America'da ev sahibini yenerek kazanan Messi ve arkadaşları, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı Finalissima'da mağlup etti ve bir kupa daha kazandı.

Messi, kupa koleksiyonunda eksik olan tek parça olan Dünya Kupası'nı da aynı yıl kaldırdı. Arjantin, Katar'da düzenlenen organizasyonda Fransa'yı penaltılarla devirdi ve üçüncü yıldızı taktı.

Messi'li Arjantin, 2024'te Copa America'yı bir kez daha kazanarak ülkesine mutluluk yaşatmıştı.

39 yaşındaki oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla finale kadar ulaşmış ve İspanya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlamıştı.

Mavi-beyazlı formayla toplamda 189 maça çıkan Messi, 107 kez fileleri havalandırırken 38 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.