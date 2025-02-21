Galatasaray, bu sezon Avrupa defterini kapattı. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk etti.

İlk maçı Hollanda'da 4-1 kaybeden temsilcimiz, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray'ın, Avrupa yolculuğu sona erdi.

Sarı kırmızılılar, geçen sezon da Sparta Prag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etmişti.

Okan Buruk'un ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı 5 maçtan da puan çıkardı.

Galatasaray, Rams Park'ta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar, deplasmandaki 5 maçı ise kazanamadı.

Temsilcimiz, dış sahada 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gollü maçlar oynamasıyla dikkat çekti. Sarı kırmızılılar, 19 golle lig aşamasının en skorer takımı unvanını aldı. Ancak Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte kalesinde ise 16 gol gördü.

Osimhen'den 6 gol

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü ismi Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, sahaya çıktığı 7 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.