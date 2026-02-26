Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçundan tutuklanan Alperen Gün dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 17 Şubat 2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, keman kutusu içerisinde 592 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının İstanbul’da yaşadığını, KKTC’de bağlı olmadığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.