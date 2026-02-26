Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda, 2023 yılı ocak ayında, yaya olarak yürüyen 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak'a çarparak Koçak'ın ölümüne neden olan otobüs sürücüsü Erhan Çelik hakkındaki dava dün karara bağlandı.

İskele'de dün sabah mahkemeye çıkarılan sanık Erhan Çelik, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede karara isyan eden ve gözyaşlarını tutamayan Mehmet Raif Koçak’ın annesi Şerife Koçak, kararı “adaletsizlik” olarak nitelendirdi ve

daha yüksek bir ceza beklediklerini söyledi.

Şerife Koçak, “Bugün adalet eliyle bir kez daha ateşten gömlek giydirilip mezara konuldum. Ben oğlumu 18 yaş gününde toprağa koydum. Bu adamın ihmalleri yüzünden. Işıksız araba sürdüğü için, insan hayatını önemsemediği için benim oğlum öldü.” diye isyan etti.

Mehmet’in yol kenarında yürüyen bir yaya olduğunu vurgulayan anne, “Mehmet önüne atılmadı. Yolun kenarında düz yürüyordu” dedi.

Verilen 4 yıl 6 aylık cezanın infaz süresinin yaklaşık 3–3,5 yıl olacağına dikkat çeken aile, kararın caydırıcı olmadığını savundu.

Anne, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Eğer birazcık adalet olsaydı maksimum cezayı verirlerdi. Bu karar toplumun vicdanını rahatlatan bir karar değildir. Işıksız da sürer, umursamaz da sürer. Yatarı üç yıl ne de olsa. İnsanlar korkmuyor.”

“SUÇUNU KABUL ETMEDİ”

Acılı anne, sanığın suçunu kabul etmediğini belirterek şunları söyledi:

“18 yaşında bir insanı kaybettik. Suçunun bir tanesini bile kabul etmeyen bir insan. Kaza anında hızını düşük göstermek için otobüsü geri çekti. Oğluma iftira attı. Maddenin tesiri altındaydı dedi. Kanlarından alkol kokusu gelirdi diye yalan söyledi.”

Anne Koçak, şunları ifade etti:

"Adalet bu mu? Adalet bunun neresinde? Benim oğlum yolun kenarında yürüyen bir çocuktu. O koskoca otobüsü aldı (sanık), toplu taşıma şoförüydü ve sorumluluğu çok yüksekti. Bu normal bir araba değil. Zaten ışığı bozuk arabayı alıp çıktığınızda yolu görmezsiniz. Böyle kaza yapan birine kesinlikle 4 buçuk yıl hapis verilmemeliydi. Bir kez daha adalet bizi yanılttı. 7 yıla yakın bir ceza verilseydi 'adalet vardır' diyecektim; ancak bugün de yanıldık. Adaletin bugün de var olmadığını, kötülerin yanında olduğunu, gidenin düşünülmediğini bir kez daha gördük. Umarım bundan sonra yargılama daha adil olur."

Aile, mahkemenin hangi gerekçeyle indirim yaptığını sorguladı.

İSTİNAF SİNYALİ

Anne, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, “Mehmet’e adalet borçları var. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ağır ceza istedik ki başka anneler bu acıyı yaşamasın” dedi.

AİLE YAKINI: ONUNKİ EVLAT, BİZİMKİ OĞLAK. LANET OLSUN

Koçak'ın bir diğer yakını ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yeter artık, yeter. Benim yaşadıklarımın on katını, bin katını yaşasınlar. Bu kadar basit bir ceza olamaz. İnsan öldürene böyle bir ceza verilemez. 4 buçuk yılmış… 4 buçuk gün yatsın. Onunki evlat, bizimki oğlak. Lanet olsun."

KAZA NASIL OLMUŞTU?

20 Ocak 2023 tarihinde, saat 04.15’te eski Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Berkel Mobilya önlerinde, 59 yaşındaki Erhan Çelik, yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu, yol içinde bulunan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak'a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve 28 Ocak tarihinde yaşamını yitirmişti.

Araç sürücüsü ise kaza günü tutuklanmış, kısa bir tutukluluğun ardından teminatla serbest bırakılmıştı.