KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Amir Wadea Abdo Ali Najı ve Ahmed Hassan Saleh Dhaif Allah Almahdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı.

Polis, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilen Amir Wadea Abdo Ali Najı’nin yapılan muhaceret kontrolünde 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren, Ahmed Hassan Saleh Dhaif Allah Almahdi'nin ise 28 Şubat 2025 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarıldıklarını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.