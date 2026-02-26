Karanlık hedef operasyonu kapsamında tutuklanan zanlıların, İskele’de sosyal medyada “Cenk Hoca” adıyla bilinen Cenk Koçak’a yönelik saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı

Dün mahkemede aktarılan bilgilere göre, operasyon kapsamında daha önce tutuklanan E.Ş. ve T.C.’nin ardından K.E. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Polis, zanlılarla bağlantılı 3 şahsın ise arandığını açıkladı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, 21 Şubat 2026 tarihinde Türkmenköy ile Akdoğan arasındaki arazi içerisinde, otlar arasında bir tabanca bulunduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Bölgeye giderek pusu kurduklarını belirten Özçürümez, 22 Şubat 2026 saat 23.30 sıralarında zanlı E.H.’nin olay yerine gelerek silahın bulunduğu poşeti aldığını, ancak polisleri fark edince poşeti atarak kaçtığını ifade etti.

Poşet içerisinde bir tabanca, şarjör ve 30 canlı mermi ele geçirildiği kaydedildi. Aynı gün zanlı E.H.’nin yakalandığı, yapılan soruşturma sonucu T.C.’nin de olayla bağlantısının tespit edildiği aktarıldı.

Polis, zanlı K.E.’nin ayrıca bir motosiklet çaldığını ve söz konusu motosiklet ile silahın, İskele’de Cenk Koçak’a yönelik saldırı amacıyla kullanılacağının belirlendiğini mahkemeye sundu. Olayla bağlantılı 3 kişinin ise halen arandığı bildirildi.

Sosyal medyada “Cenk Hoca” adıyla tanınan Cenk Koçak, son haftalarda paylaştığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Fitness ve vücut geliştirme içerikleriyle bilinen Koçak’ın, İslam dini ve Peygamber’e yönelik ifadeleri sosyal medyada geniş tepki toplamıştı.

Yargıç Evren Mürsel, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturma sürüyor.