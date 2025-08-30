Beyaz kedi Monet, sahibi Camille ve erkek arkadaşı Pierre ile birlikte Vannes kentinden Paris'e giden hızlı trende seyahat ediyordu. Monet, kurallara uygun şekilde kafesindeydi ve kendisi için 7 euroluk (yaklaşık 335 TL) bileti de alınmıştı. Ancak yolculuğun henüz başında birkaç kez miyavlaması üzerine bir yolcu şikayet etti. Bunun üzerine kondüktör, sahibine 110 euroluk (yaklaşık 5.500 TL) ceza kesti.

"ASLINDA TÜM KURALLARA UYMUŞTUK"

Kedinin sahibi Camille ise Fransız BFM kanalına yaptığı açıklamada, "Monet, yolculuğun başında biraz miyavladı. Sonrasında sustu ama kondüktör gelip bize ceza yaptı. Hayvanı için tüm kurallara uyan bir yolcunun cezalandırılması üzücü" dedi.

Camille'ye verilen cezada "birden fazla yolcunun şikayeti üzerine kamu düzenini bozmak" ifadesi yer aldı. Demiryolu şirketi SNCF ise Camille'nin kendisine önerilen daha sakin vagona geçmeyi reddettiğini belirterek, "Bu basit çözüm yolcuların huzuru için gerekliydi" açıklamasını yaptı.