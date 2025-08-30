Romanya'da Bacau yakınlarındaki köyünde yaşayan 63 yaşındaki Gorgos, hayvan ticareti için sık sık şehirler arası yolculuk yapıyordu. 1991'de yine kısa bir iş seyahatine çıktı ve ailesine "bir-iki güne dönerim" dedi. Ancak eve hiç dönmedi. Polis ve gönüllülerin geniş çaplı aramaları sonuçsuz kaldı. Aylar yıllara dönüştü, dosya kapandı. Ailesi her yıl onun için anma törenleri düzenledi.

30 YIL SONRA AYNI KIYAFETLERLE KAPIDA BELİRDİ

29 Ağustos 2021'de aile evlerinin önüne bir otomobil yanaştı. Kapıdan inen yaşlı bir adam, kaybolduğunda 63 yaşında olan Gorgos'tan başkası değildi. Ancak artık 93 yaşındaydı, kafası karışıktı ve kendini hatırlamakta zorlanıyordu. Onu bırakan otomobil ise hızla uzaklaştı. Sürücünün kimliği hiçbir zaman öğrenilemedi.

Gorgos'un üzerinde 1991'de kaybolduğu günkü kıyafetler vardı. Hatta cebinde, kaybolduğu yolculuk için aldığı tren bileti bile duruyordu. İlginç bir şekilde kıyafetler ve bilet yıllar geçmesine rağmen oldukça iyi durumdaydı.

"NEREDEYDİN" SORUSUNA "HİÇBİR YERDE" CEVABI

Ailesiyle yeniden tanıştırıldığında çocuklarını tanıyamadı. Onlar da babalarını yaşlı halinden kolayca seçemediler. Doktorların yaptığı muayenelerde fiziksel olarak sağlıklı olduğu anlaşıldı. Ancak Gorgos, 1991'den sonraki hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Ona "Neredeydin?" diye sorulduğunda "Hiçbir yerde" oldu.

Geçmişinden sadece 1991 öncesini hatırlıyordu: Doğduğu yılı, eşinin ölümünü ve ailesini... Ama aradan geçen 30 yıl hafızasından tamamen silinmişti. Buna rağmen, "Hep evdeydim" demesi gizemi daha da derinleştirdi.

BİLİMİN YANITLAYAMADIĞI İKİ SORU

Oğlu, "Kim bilir nerede tutuldu, belki çalışmaya zorlandı. Nasıl bir hayat yaşadı, bilmiyoruz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Uzmanlar, durumun tıbbi olarak açıklanabileceğini söylüyor: Ağır bir hafıza kaybı, dissosiyatif bozukluk ya da demansın etkisiyle kimliğini unutmuş ve yıllarca kaybolmuş olabilir. Ancak üzerindeki kıyafetlerin ve tren biletinin hala sağlam olmasına cevap bulunamıyor.