İngiltere'de yaşayan iki çocuk annesi Gabby Walker, iki yıl önce doğum gününde yalnızca 10 sterlinlik (yaklaşık 550 TL) bir bahisle hayatının en büyük kazancını elde etti. Ancak bu kazanım, yıllardır mücadele ettiği gizli kumar bağımlılığını tetikledi. Sadece bir gün içinde 1.000 sterlinini (yaklaşık 55 bin TL) bahis sitelerine yatıran Gabby, zamanla ailesine ve arkadaşlarına yalan söyleyip para istemeye başladı.

"Bu parayı çocuklarımla bir tatilde geçirebilir ya da hayatımı düzene sokabilirdim. Ama onun yerine neredeyse tamamını tekrar bahis sitelerine kaptırdım" diyen Gabby, yaşadığı pişmanlığı sosyal medyada paylaşayarak dikkat çekti.

"BUNU YAPMAZSAM HER ŞEYİMİ KAYBEDECEĞİM"

Gabby, bu yoldan dönmezse ailesini, eşini ve kendine olan saygısını kaybedeceğini açıkça ifade ediyor:

"Devam edersem hiçbir destekçim kalmayacak. Eşim, hak etmediği bir yükün altında. Kumar oynamayı bırakmalıyım. Aksi takdirde her şeyimi kaybedeceğim."

Gabby'nin samimi itirafları sosyal medyada binlerce kişiden destek gördü. Kimi kendi deneyimlerini paylaştı, kimi ise kumarı bırakma sürecinde uyguladığı yöntemleri anlatarak yardımcı olmaya çalıştı...