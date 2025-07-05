ABD'de yapılan Powerball piyangosundan 167.3 milyon dolar kazanan 50 yaşındaki James Shannon Farthing, neredeyse paranın kuruşuna dokunamadan hapse girdi... Üstelik Farthing'in 30 yılı cezaevinde geçen bir suç geçmişi olduğu ve 16 sayfalık bir sabıka kaydına sahip olduğu ortaya çıktı.

30 YIL, 25 CEZAEVİ, SAYISIZ SUÇ

NYPost'un haberine göre Farthing'in suç geçmişi çocuk yaşta başladı. Hırsızlıktan trafik suçlarına, yasaklı madde satışından gardiyanlara rüşvet vermeye kadar çok sayıda suça karıştı. Zamanla şiddet suçlarına da bulaştı; eski kız arkadaşını boğmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle de hüküm giydi.

Toplamda Kentucky eyaletinde dokuz farklı ilçede sabıka kaydı bulunan Farthing, 25 ayrı cezaevinde yattı. Eğitimini ancak 10. sınıfa kadar sürdürebildi ve GED (ortaöğretim eşdeğeri diploma) belgesini cezaevinde tamamladı.

ŞANS ONA GÜLDÜ AMA O DEĞİŞMEDİ

Nisan ayında 77 yaşındaki annesi ve kız arkadaşıyla birlikte piyango talihlisi olarak 167 milyon dolar kazanan Farthing, sadece üç gün sonra Florida'da tekrar tutuklandı. Bir otelde başka bir misafirin yüzüne yumruk attığı ve olaya müdahale etmeye gelen bir şerifi tekmelediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

YENİ BİR CEZA YOLDA

Ayrıca Kentucky'den çıkmadan önce denetimli serbestlik memurunu bilgilendirmesi gerekirken bu kurala da uymadığı ortaya çıktı.

Serbest kalmak için piyango kazancından 11 bin dolar kefalet ödedi. Ancak 14 Temmuz'da çıkacağı mahkemede, bir kamu görevlisine fiziksel saldırı suçundan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.