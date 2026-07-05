Polis, dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 2 bin 238 araç sürücüsünü kontrol ederken trafik kurallarına uymayan 431 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. 42 aracın trafikten men edildiği denetimlerde bir sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen sürücülerden 160'ı süratli, 9'u alkollü, 3'ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 16’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

31 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 10'nun emniyet kemeri takmadığı, 18'inin muayenesiz, 38'inin seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 2'si kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımaktan, 1'i tehlikeli sürüşten, 1'i trafik ışıklarına uymamaktan, 1'i aracın ışık kurallarına uymamaktan ve 141’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.