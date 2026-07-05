Akdoğan’da düğün salonunda polisi darp eden alkollü şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, S.A.(E-35) dün gece saat 23.30 sıralarında 132 miligram alkollü içki tesiri altında düğün salonunda bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi ve M.N.’yi (E-48) başına yumruk vurarak darp etti.

Kendisiyle birlikte bir kişiyi daha tutuklamaya çalışan polisi göğsünden itip, bileğini büken ve polis memuruna küfreden S.A. tutuklandı.

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-Girne’de “sarhoşluk ve rahatsızlık”tan dört kişi tutuklandı

Girne’de bugün kamuya açık yerlerde, G.K.(K-37) 322 miligram, C.M.(E-44) 211 miligram, K.D.(E-34) 152 miligram ve M.K.(E-40) 226 miligram alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu dört şahıs suçüstü tutuklandı.