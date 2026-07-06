Yeniboğaziçi köyünde geçtiğimiz Cumartesi sabaha karşı saat 02.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yönetimindeki pick-up araçla Gazimağusa'dan Yeniboğaziçi'ne seyreden Yusuf Gulle, aşırı sürat nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kontrolden çıkan araç, önce Home Center Hediyelik Eşya Dükkânı'na çarptı, ardından Kargı Giyim Mağazası'nın duvarını ve vitrin camlarını kırarak iş yerinin içine girdi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.