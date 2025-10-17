Süper Lig ekibi K.Kaymaklı bugün karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamlarken, tecrübeli yabancısı Quentin Debuto antrenmanda sakatlandı. Küçük Kaymaklı böylelikle Quentin Debuto ve cezalı Rasheed’ten yoksun çıkacağı Karşıyaka maçına tek yabancısı Marega ile çıkacak. Karşıyaka maçında oynaması beklenmeyen Quentin Debuto’nun yanı sıra Cihangir maçında sakatlanan Arda Kortay’ın da Karşıyaka maçında oynayıp – oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 5. hafta maçında Küçük Kaymaklı, Karşıyaka’ya konuk olacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 15:30’da Şampiyon Melekler Stadında oynanacak Karşıyaka – Küçük Kaymaklı maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.