Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mehmet V. Çelik, Yalçın Kabacıklı

C. B. GENÇLİK GÜCÜ:Kemal, İsmail, Ahmet Sönmez, Mustafa K, Jibril Ibrahim, Hasan, Amara Fofana (Dk.90 Salih), Issiaka Bamba, , Semih (Dk.70 M. Altın), Ünal, Arif (Dk.81 Sertan)

LEFKE: İrfan, M. Tahsildaroğulları, Kaan, Yılmaz(Dk.16 Mehmet Ali), (Dk.81 Cafer)

Armstrong Chidi(Dk.63 Serhat), Arda, Candy Agbane, Erkan, Tahsin (Dk.81 Gökhan), Ibrahim Traore, Yao Kouassi.

Goller: Dk.18 Ünal Kaya, Dk.51 Arif Uysal (C. B. Gençlik Gücü)

Kırmızı Kart: Dk.45+3 Jibril Ibrahim (C. B. Gençlik Gücü)

Aksa Süper Ligin 5. Haftası dün oynanan maçlarla başlarken, China Bazaar Gençlik Gücü ile Lefke karşı karşıya geldiler.

Atatürk Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği mücadeleyi 2-0 kazanan Gençlik Gücü, zirve takibine devam etti. Gençlik Gücü 18’inci dakikada Arif Uysal’ın kullandığı köşe atışında Ünal Kaya’nın kafa golü ile 1-0 öne geçti. 45+3’üncü dakikada GG’den Jibril topsuz alanda Kaan’a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. İkinci yarıya hızlı başlayan GG, Fofana’nın asistinde Arif’in kaydettiği golle 2-0’lık üstünlük sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlik Gücü üst üste 4’üncü galibiyetini elde etti.