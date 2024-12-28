Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdulkadir Karadağ, Berk Bağrıkara

Yalova: Övgü, Hasip, Behç (67.Dk İbrahim Çağoğlu), Yiğit, Hakan, Yasin, Sergülen, Kemal, Doğukan Sağlam, Doğukan Kurt (57.Dk Cenkay), Civan

K.Kaymaklı: Hakkı, Tuğrul, Gökhan, Toykan (46.Dk Alp), Hasan Çakır (69.Dk Arda Kortay), Mehmet Kaygısız (54.Dk Yağış), Mehmet Öztürk, Alpay, Deran (78.Dk İbrahm Enes), Ferhat (78.Dk Hall), İlyas

Goller: 87.Dk Cenkay (Yalova)- 11 ve 36.Dk Ferhat, 51 ve 88.Dk İlyas, 70.Dk Tuğrul (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun 15. hafta maçında Yalova, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan Yalova – Küçük Kaymaklı maçını Kerem Eran yönetti. Maça Küçük Kaymaklı oldukça hızlı başlarken, Türkiyeli yıldızı Ferhat Aras’ın 2 golüyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye de hızlı başlayan Küçük Kaymaklı, İlyas Yılmaz’ın kafa ve Tuğrul’un golleriyle skoru 0 – 4 yaptı. Yalova’da sonradan oyuna giren Cenkay skoru 1 – 4 yaparken, skoru belirleyen gol İlyas Yılmaz’dan geldi. 1 – 5