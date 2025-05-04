8. Uluslararası Antalya Kupası’nda fırtına gibi esen Küçük Kaymaklı U10 Takımı, antrenör Erman Çobanoğlu liderliğinde adeta tarih yazıyor.

Grup aşamasını namağlup lider tamamlayan yeşil-siyahlılar, çeyrek finalde sergiledikleri etkileyici performansla rakiplerini 3-0’lık net bir skorla geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir performansa imza atan Küçük Kaymaklı, rakibini tam 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

Sahada oynanan etkili futbol, takım oyunundaki uyum ve genç oyuncuların gösterdiği mücadele, turnuvanın en dikkat çeken hikâyelerinden biri oldu.

Teknik direktör Erman Çobanoğlu’nun disiplinli çalışmaları ve futbolcuların azmiyle bu büyük başarıya ulaşan Küçük Kaymaklı, final maçında da kupayı ülkesine götürmek için sahaya çıkacak. Takım, sadece skorlarla değil, centilmence oyun anlayışıyla da izleyenlerden tam not aldı.

Futbolun evrensel birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan bu başarı, genç futbolcuların gelecekteki potansiyellerine dair umut verdi.