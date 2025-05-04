Richard Beale

Esentepe Spor Kulübü kaptanı Emek Kırılmaz 30 yıllık futbolculuk serüvenine 3 Mayıs 2025 tarihinde futbolcu arkadaşlarının omuzlarında noktayı koydu. Emek, Cumartesi günü oynanan Doğan Türk Birliği karşısında son kez sahada yer aldı ve maç sonunda sahayı arkadaşlarının omuzlarında terk etti.

1995 yılında Esentepe Spor Kulübü Arı takımında futbola başlayan Emek Kırılmaz 2025 tarihinde Süper lig futbolcusu olarak futbolculuk kariyerini 37 yaşında tamamlamış oldu.

Futbolculuk kariyerinde 5 farklı kulüpte futbol oynayan ve transfer olduğu her kulüpte karakterinden, futbolcu kimliği ve yetenekleriyle kendisinden övgüyle söz ettirerek iz bırakan bir futbolcuydu. Ülkenin sayılı sol ayaklı futbolcusu ve frikik ustası olan Emek Kırılmaz’ın futbol kariyeri şöyle:

Sırasıyle;

Esentepe Arı (1995)

Esentepe Minik

Esentepe Yıldız

Esentepe Genç A2

Esentepe A takımı (Yaş 16)

Düzkaya Spor Kulübü

Çetinkaya Spor Kulübü

Esentepe Spor Kulübü

Binatlı Spor Kulübü

Doğan Türk Birliği

Çetinkaya Spor Kulübü

Esentepe Spor Kulübü.. (2025)