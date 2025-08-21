Süper Lig ekibi K.Kaymaklı genç ve dinamik futbolculardan kadrosunun iskeletini oluşturmaya devam ediyor. Hamitköy'ün genç yıldız adayı Altan Çocuk teknik direktör Nazım Aktunç'un raporu doğrultusunda kadroya dahil edildi. Orta alanda teknik özelliği ve etkili sol ayağı ile öne çıkan Altan genç yaşına rağmen Hamitköy'de kaptanlık bandını takıyordu.

K.Kaymaklı Kulübü transferi şöyle duyurdu:

“Kulübümüz, Hamitköy’den Altan Çocuk’u resmen kadrosuna katmıştır. Altan’a hoşgeldin der başarılar dileriz”