Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Mehmet Volkan Çelik
Mormenekşe: Remzi, Barış, Fetin(Ahmetcan), Amoah, Aziz, Sami(Arda), Kadir(Devrim) Mustafa(Cenker), Kehinde Akıntologou, Emre, Gadj.
Esentepe: Ali, Nehir, Osman, Devran, Kaya, Salih(Onur), Semih, Dinçer(Benjamin Bieleu), Ada, Sulyman Olamilekan, Lukman Adeshina(EgeCan).
Goller: Dk. 55 Akıntologou, Dk. 90+4 Ahmetcan(Mormenekşe), Dk. 26 Salih, Dk. 45 Devran, Dk. 75 Lukman, Dk. 80 Ege Can(Esentepe)
İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Ligin 27. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Mormenekşe ile Esentepe karşı karşıya geldi.
Konuk Esentepe’nin her iki devrede bulduğu gollerle karşılaşma 4 – 2 Esentepe üstünlüğünde tamamlandı.
Dk.26 Esentepe’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Salih’in direk kaleye vuruşu arka direkten ağlara gitti.0-1
Dk.38 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Sami’ni Esentepe defansının arkasına attığı topla buluşan Emre kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta gitti.
Dk.44 Mormenekşe defansının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Sulyman kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda kaleci topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Semih’in kafa vuruşunda kaleci Remzi topu çıkardı. dönen topla buluşan Devran topu ağlara gönderdi. 0-2
Dk.54 Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Akıntologu şutunda top üst direkten döndü.
Dk.55 Mormenekşe kornerinde yapılan ortada Amoah’ın kafa vuruşu yine üst direkten oyuna döndü. Dönen topla buluşan Akıntologu sol ayağıyla sert ver yerden vuruşunda top köşeden ağlara gitti.
Dk.75 Organize gelişen Esentepe atağında Ada’’nın pasıyla Benjamin topla buluştu. O da bekletmetmeden topu Lukman’a bıraktı. Lukman plase vuruşla topu ağlara gönderdi.1-3 Dk.80. Esentepe atağında Salih’in pasıyla Mormenekşe cez asahasında topla buluşan oyuna yeni giren Ege Can topu ağlara gönderdi. 1 – 4
Dk. 90 + 4 Mormenekşe atağında Esentepe defansından dönen topla buluşan Ahmetcan önünü boşaltarak şutunda topu köşeden ağlara gönderdi ve maçta santra yapılmadan tamamlandı. 2 – 4
Bu sonuçla Esentepe puanını 32 yaparak 9. Sıraya yükselirken, Mormenekşe 22 puanda kaldı ve iyice direk düşme tehlikesi hissetmeye başladı.