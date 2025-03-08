Aksa 1. Lig'de zirve mücadelesi veren K.Kaymaklı'da, üst üste alınan mağlubiyetler ayrılık getirdi. K.Kaymaklı yönetimi ile teknik direktör Derviş Kolcu arasında bu akşam yapılan toplantı sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz teknik direktörü Derviş Kolcu ile Binatlı mağlubiyetinin ardından gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Küçük Kaymaklı yönetimi olarak takımda bir kan değişikliğinin gerekli olduğu kanaatiyle bu karar alınmıştır.

Derviş Kolcu hocamıza sezon başından itibaren verdiği emek ve özveri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derviş hocamıza bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz…