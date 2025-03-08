Stat:Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Şahin Coşkun, Nurhan Kutlugün

Çanakkale: Mehmet Kızılörs, Çağdaş, Arda, Deniz, Ekrem, Mustafa Gök, Eren, Gökdenz, Burak (46.Dk Osman), Özel, Mehmet Özsoy

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa Cengiz, Burçin (75.Dk Yarkın), Baran Bilgi, Mehmet Çavuş, Cenkay, Ahmet Avcı, Turgut (75.Dk Ahmet Öztürk), Emre (58.Dk Hüseyin Özbilen), Baran Türkan (75.Dk Ahmet Havutçu), Sercan (62.Dk Rifat), İrfan

Kırmızı kart:90.Dk Ahmet Havutçu (Geçitkale)

Goller: 24.Dk Gökdeniz (Çanakkale)- 29.Dk Sercan,36.Dk Turgut (Geçitkale)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu 22. Hafta maçında Çanakkale, Geçitkale’yi konuk etti. Muharrem Döveç Stadında oynanan Çanakkale – Geçitkale maçını Burak Mandralı yönetti. Çekişmeli başlayan Çanakkale, Geçitkale maçında Çanakkale, 24’de Gökdeniz’le 1 – 0 öne geçti. Ancak erken toparlanan Geçitkale golcüler Sercan ve Turgut’un golleriyle 2 – 1 öne geçip, devreyi de önde tamamladı.

İkinci devrede her 2 ekibin de çabaları gol getirmezken, daha çok pozisyona giren taraf Geçitkale oldu. Geçitkale’de son dakikada Ahmet Havutçu kırmızı kart görürken, maç da 1 – 2 sona erdi.