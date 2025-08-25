Güzelyurt çarşısı içinde, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir araç önce yol kenarındaki elektrik trafosunu devirdi, ardından çarşı içerisinde bulunan iki işletmenin içine girdi.

Çarpmanın etkisiyle trafoda ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, şans eseri kazada can kaybı ya da ciddi bir yaralanma olmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Foto:Gadara Medya