Yer: Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Özal Çağlayan

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Toykan Hacet, Gökhan Özer, Isaac Owusu, Aykan Keleş, Göksel Soyer, Mehmet Kum, Cheıkh Mahfouz Kande, Hasan Kanlı, Muhammet Emin Işık, Papa Demba Ndıor

Küçük Kaymaklı: İdris Yekli, Bahadır Göçben, Sena Develioğlu, Arda Sözcü, Deran Çöllo, Celal Şehsuvaroğlu, Pape Cheıkhou Marega, Mehmet Öztürk, Arcan Erçelik, Kadir Çetinkaya, Emre Nazik

Goller: 42.dk Sena Develioğlu, 46.dk Arda Sözcü, 53.dk Pape Cheıkhou Marega (Küçük Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 5. hafta maçında Karşıyaka, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Şampiyon Melekler Stadında oynanan Karşıyaka – Küçük Kaymaklı maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti.

Yeşil siyahlılar maça daha etkili başlarken, Marega öncülüğünde oyunu rakip alana yıktı. Kaptan Sena Develioğlu 42’de takımını öne geçirdi. 0 – 1

İkinci devreye hızlı başlayan Yeşil siyahlılar, 46’da Arda Sözcü ve 53. dakikada Marega’nın kaydettiği gollerle skoru 0 – 3 yaptı. 3 – 0’dan sonra tempoyu düşüren Küçük Kaymaklı üç puanı alırken, puanını 7’ye yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Karşıyaka ise 2 puanda kaldı.