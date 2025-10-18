Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Abdülkadir Karadağ, Halil Atlar

Mormenekşe: Doğuhan, Ertan(Dk.20 Ahmetcan), Fetin, Aziz, Lawrence Ogbe, Arda(Burak), Sami(Dk.60 Mustafa(Dk.70 Cenker), Amoah, Emre, Dainel Akintolou, Mady Diarra.

Yeniboğaziçi: Emre, Daniel Kalu, Fevzi, Berat(Dk. 89 Ahmet), Enes, Ali Özay, İrfan(Dk.90 Ada), Uzodima(Dk. 67 Serhat), Burak(Dk. 67 Kenan), Ramadan(Dk. 89 Eli Amir), Njoya.

Goller: Dk. 85 ve Dk. 87 Diarra(Mormenekşe), Dk. 47 Ali Özay(Yeniboğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 5. Haftasında bölge derbisi olarak nitelendirilen iki komşu köy Mormenekşe ile Yeniboğaziçi arasındaki zorlu mücadelenin galibi ev sahibi Mormenekşe oldu.

Yeniboğaziçi’nin ikinci devrenin başında öne geçtiği mücadelede Mormenekşe normal sürenin son 5 dakikasında iki gol bularak sahadan 2 – 1 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken, orta alanda bol bol top kayıpları yaptılar.

Dk.7 Mormenekşe’nin sağ kanattan hızlı gelişen atağında Emre’nin son çizgiye inerek ortaya kestiği topa Diarra iyi bir vuruş yapamayınca Mormenekşe bir golden oldu.

Dk. 12 Yeniboğaziçi atağında Burak’ın pasıyla Mormenekşe defansının arkasında topla buluşan Njoya kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak defans topa ayak koyarak uzaklaştırdı.

Dk. 32 Yeniboğaziçi atağında Ramadan’ın pasıyla Mormenekşe ceza sahası üzerinde topla buluşan Uzodima önünü boşaltarak şutunda top üstten auta gitti.

İlk devre 0 - 0 tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan konuk Yeniboğaziçi golü de erken buldu.

Dk. 47 Yeniboğaziçi atağında Burak’ın Mormenekşe ceza sahasına ortasında defanstan dönen topla buluşan Ali Özay’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 0 – 1

Dk. 85 Yeniboğaziçi’nin orta alanda kaptırdığı topla sağ kanatta topla buluşan Emre Özsin defnastan sıyrılarak son çizgiye inerek ortaya kestiği topa ayak koyan Diarra topu ağlara gönderdi. 1 – 1

Dk. 87 Yine sağ kanattan gelişen Mormenekşe atağında bu kez Akintolou’nun pasıyla sağ çizgiden ceza alanına giren Aziz’in ortasında topla buluşan Diarra top köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 1 – 2

Bu sonuçla Mormenekşe puanını 6 yaparken, Yeniboğaziçi 1 puanda kaldı